Запертый в раскаленной машине ребенок впал в кому и умер

В Кузбассе семилетний ребенок умер в больнице в результате теплового удара

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Женщина оставила семилетнего ребенка в машине, а сама пошла по делам. Мальчик получил тепловой удар и был госпитализирован.

В Кузбассе мать оставила сына одного в машине на три часа, сообщает телеграм-канал 112. Когда она вернулась, ребенок был без сознания. Женщина сама отвезла сына в больницу. Ребенок впал в кому и несколько дней провел в реанимации. Медики не смогли его спасти, ребенок умер.

В отношении 40-летней женщины возбудили уголовное дело по статье «оставление в опасности» и «ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним».