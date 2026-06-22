Укрытия от беспилотников устанавливают в Кронштадте

По нескольким адресам в Петербурге устанавливают защитные бетонные сооружения

иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»

Укрытия от БПЛА устанавливают в Кронштадте. Местная администрация назвала четыре адреса, где можно укрыться в бетонных защитных сооружениях. Местных жителей призвали использовать укрытия по назначению и не мусорить.

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В случает атаки БПЛА гражданам рекомендуют оставаться в помещении с несущими стенами, отойти от окон. Если гражданин находится на улице, то следует немедленно укрыться в ближайшем безопасном помещении и переждать. Такие рекомендации дает МЧС.

В комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности изданию «Фонтанка» сказали, что в других районах Петербурга не планируют ставить такие временные укрытия. Граждане могут использовать бомбоубежища, паркинги, метро, цокольные этажи зданий.