Берег Онежского озера стал чище благодаря петрозаводским активистам

С середины июня горожане провели пять субботников, во время которых расчищали береговую линию Онежского озера от мусора. Экологические акции проходили на территории между урочищем Чертов Стул и районом Зимник, сообщили в администрации Петрозаводска.

За этот период всего было собрано около полусотни мешков твердых бытовых отходов, а также отработанные покрышки. Вторсырье – пластик, стекло, металл – рассортировали. Мусор отправится на переработку.

Волонтеры перечислили «находки». Среди найденных предметов были бутылки, детские игрушки, трубочки для коктейлей, обувь, жестяные банки, канистры, ватные палочки, рыболовные сети и даже украшение в футляре. Немалую часть мусора составили полиэтиленовые пакеты. Вчера добровольцы вывезли мешки и часть шин из труднодоступных для наземной техники мест на моторной лодке. Фото: petrozavodsk-mo.ru.