Беби-бум случился в зоопарке в Карелии

Среди новорожденных зверюшек есть и редкие экземпляры.

Любвеобильный бык Гаврюша стал многодетным отцом. Новорожденные бычок и две телочки появились на свет от разных коров.

«Гаврюша как заботливый папа уже начал проявлять внимание к своим маленьким чадам. И это еще не все! У нас появилась молоденькая самочка дикобраза-альбиноса. Она считается большой редкостью. Малышка сразу подружилась с самцом дикобразом, нашим постоянным обитателем», — рассказала о радостных событиях коммерческий директор зоопарка Алена Красюкова.

Алена также раскрыла маленький секрет. Оказывается, этой весной в зверинце родился рысенок Ириска. Котенок пока проходит адаптацию.

И еще у одной обитательницы зоопарка ожидается пополнение. Но пока работники Карельского зоопарка сохраняют интригу. Она раскроется в ближайшее время.// фото Карельского зоопарка