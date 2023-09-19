19 сентября 2023, 20:27
Общество

Беби-бум случился в зоопарке в Карелии

Сразу несколько детенышей появилось на свет у обитателей Карельского зоопарка

Среди новорожденных зверюшек есть и редкие экземпляры.

Любвеобильный бык Гаврюша стал многодетным отцом. Новорожденные бычок и две телочки появились на свет от разных коров.

 

 

«Гаврюша как заботливый папа уже начал проявлять внимание к своим маленьким чадам. И это еще не все! У нас появилась молоденькая самочка дикобраза-альбиноса. Она считается большой редкостью. Малышка сразу подружилась с самцом дикобразом, нашим постоянным обитателем», — рассказала о радостных событиях коммерческий директор зоопарка Алена Красюкова.

 

 

Алена также раскрыла маленький секрет. Оказывается, этой весной в зверинце родился рысенок Ириска. Котенок пока проходит адаптацию.

И еще у одной обитательницы зоопарка ожидается пополнение. Но пока работники Карельского зоопарка сохраняют интригу. Она раскроется в ближайшее время.// фото Карельского зоопарка  

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Метки: 
карельский зоопарк
дикие животные
пополнение зоопарка