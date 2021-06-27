Пикник под присмотром. В Петрозаводске обсудили цензуру и TikTok

Текст: Георгий Чентемиров

Провести пикник в центре города – идея необычная. Но у организаторов карельского Баркемпа выбора не было. Изначально неформальную конференцию намеревались разместить в Кондопожском районе, на берегу Пертозера. Такой опыт уже был в 2019 году, в докоронавирусную эпоху. В прошлом году мероприятие сорвалось из-за эпидемии, однако сейчас утроители Баркемпа клятвенно обещали, что всё пройдет как надо.

Не срослось. Взрывной рост заболеваемости коронавирусом заставил власти вернуть ограничительные меры, ужесточая их едва ли не каждый день. От масштабного пикника решили отказаться, заменив его пикничком поменьше, зато поближе к цивилизации. В итоге палатку Баркемпа разбили возле Agriculture club в центре карельской столицы.

Тему нынешнего мероприятия сформулировали так: «Все мы медиа». Одним из первых гостей неформальной конференции стал настоящий специалист в сфере медиа – сотрудник отдела МВД по борьбе с экстремизмом. Мужчина выглядел абсолютно по-граждански, но что-то неуловимо выдавало в нем силовика. Позже к «эшнику» присоединился еще один слушатель с военной выправкой и хмурым взглядом.

Словно предчувствуя визит силовиков, организаторы Баркмепа решили зайти с козырей. Первым выступающим стал Иван Голунов. «Да, тот самый» – представила гостя хозяйка Agriculture club Наталья Ермолина. Журналист Голунов давно был известен своими антикоррупционными расследованиями, а летом 2019 года прославился на всю страну – правда, не по своей воле: ему подкинули наркотики и предъявили обвинение в их распространении.

На защиту Ивана Голунова встали десятки тысяч жителей России. В результате журналиста отпустили, а вместо него на скамье подсудимых оказались сотрудники полиции – недавно их признали виновными и приговорили к лишению свободы на сроки от 5 до 12 лет.

Иван Голунов рассказал о тех событиях, а также о последствиях, к которым они привели. Речь не только о посадках. Расследования Голунова перепечатали десятки изданий, вплоть до таких «непрофильных» СМИ, как «Men’s Health» и «Шесть соток». Сам журналист сделал расследование о том, как полиция во время задержаний привлекает подсадных понятых. А еще, по словам Голунова, в России сократилось количество уголовных дел по наркотическим статьям, а сами дела стали расследоваться более основательно.

Были и курьезы. На Голунова посыпались тысячи сообщений от родственников людей, пострадавших от правоохранительной системы. Правда, сами «страдальцы» не всегда вызывали сочувствие. Голунов рассказал, как одна женщина написала ему: «У меня такая же ситуация, как у вас, только муж был закладчиком».

В конце своего выступления Иван Голунов призвал всех заниматься расследованиям. Он отметил, что для этого вовсе не обязательно быть профессиональным журналистом. Например, любой горожанин – Ермолина подобрала для таких людей термин «осознанный» – имеет полное право разобраться, куда уходят деньги на капитальный ремонт.

Разговор о полицейском произволе сменился практическими советами: как запустить подкаст про общество. Об этом гостям Баркемпа рассказала ведущая, географ и урбанист Катя Дыба.

Обсудить, как работается журналистам в современной России, позвали Ивана Голунова, медиаюриста Елену Пальцеву, признанного иноагентом журналиста Сергея Маркелова (Иностранный агент. - Ред.), главреда «Республики» Ирину Добродей и вашего покорного слугу Георгия Чентемирова. Участники дискуссии поспорили о том, какие темы больше всего интересуют читателей, а Сергей Маркелов рассказал, каково жить в ранге иностранного агента.

Существует мнение, что современные медиа не оставляют потребителям шанса сохранить психическое здоровье. Об информационной гигиене говорил психиатр Виктор Лебедев. Он объяснил, что и у читателей, и у журналистов, постоянно погруженных в мир «плохих» новостей, возникает чувство беспомощности.

Чтобы уберечься от ощущения безысходности, нужно выполнять конкретные рекомендации. Во-первых, ограничить количество потребляемой информации и количество ее источников, иначе появляется эффект, когда ты все знаешь, а толку от этого нет. Во-вторых, нужно понимать, что не все события влияют на вашу жизнь. Поэтому надо очертить круг своей ответственности, а переживания заменить конкретными делами. Пример: не можешь вытащить из тюрьмы политзаключенного? – переведи деньги правозащитной организации.

Сооснователь «Свободного университета» и заместитель главного редактора "Новой газеты" Кирилл Мартынов рассказал о том, как российские университеты «превращаются в казармы». Студентов преследуют за инакомыслие и не дают писать работы на «неудобные» темы, а главной негласной дисциплиной становится конформизм.

Международные контакты ограничиваются, некоторые организации, с которыми работают ученые, признают нежелательными. Наукой заправляют люди, пойманные на плагиате и антинаучных диссертациях. «Мы не можем быть нормальными учеными», – констатирует Мартынов и утверждает, что российская наука становится «туземной».

От глобальных тем снова перешли к конкретике. Автор проекта «Топь» из Йошкар-Олы Сергей Александров рассказал, как создать в регионе свое собственное СМИ, не имея ни опыта, ни начального капитала. А координатор «ОВД-Инфо» Леонид Драбкин рассказал, как существует это проект, и как за 10 лет количество волонтеров выросло в тысячу (!) раз.

Медиа - это не только СМИ. Социальные сети выполняют те же функции, причём даже тогда, когда большинство народонаселения всерьёз их не воспринимает. На TikTok многие смотрят с открытым презрением – школьники там снимают ролики, в которых открывают рот под фонограмму или устраивают нелепые пранки. Но Рита Экободрита ведёт в тиктоке блог про экологию. На Баркемпе она рассказала о своём опыте.

Точку в череде персональных выступлений поставила еще одна звезда – писатель Людмила Улицкая. Приехать в Петрозаводск она не смогла, но Наталья Ермолина и журналист Анна Яровая побеседовали с ней по видеосвязи. Тема была обозначена максимально широко: «Времена не выбирают». Собственно, и разговор получился таким же – максимально широким. Улицкая заявила, что никогда не жила при хорошей власти, однако жизнь надо принимать такой, какая она есть. На молодежь надо надеяться, потому что кроме нее надеяться не на что, а жизнь – это дар, данный Богом.

Завершился Баркмеп традиционной для Agriculture club ночной читкой. Как предупреждала Наталья Ермолина – с большим количеством ненормативной лексики. Силовики финала мероприятия дожидаться не стали, покинув площадку еще до выступления Людмилы Улицкой. Может, не усмотрели в происходящем экстремистского потенциала. А может, наоборот, услышали нечто такое, что вознаградило их за время, потраченное на интеллектуальный пикник.