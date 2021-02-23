Банкир рассказал, когда исчезнет железный рубль

Мелкие монеты в России могут выйти из оборота через 10-15 лет. Об этом в интервью радио «Sputnik» рассказал президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян. Впрочем, он отметил, что все зависит от того, насколько крепка будет национальная валюта.

Россияне активно отказываются от использования наличных денег при расчетах. Особенно заметно это стало во время пандемии. Использование наличных денег, особенно металлических, будет и далее сокращаться, считает Тосунян.

– Это не от наших граждан зависит, это зависит от решения регулирующих органов. Они делают сейчас все, чтобы сократить объем. Фактически происходит некое вымывание из оборота металлических денег. В том числе в силу того, что это не окупается,

– заявил специалист.

Монеты с копеечным номиналом уже практически вышли из оборота. Монеты с номиналом в рублях остаются в ходу, и использоваться они будут еще довольно долго, уверен президент Ассоциации российских банков.

– 10 рублей – это фактически 10 центов, чуть больше. Совсем выйдут из оборота они, конечно, не скоро. Диапазон значительного вымывания из оборота будет не меньше чем 5-10 лет. Если будет укрепление рубля, то те же 10 рублей могут превратиться уже не в 10-15 центов, а в 50 центов, а 50 центов – это достаточная сумма, чтобы в металлической форме продолжать существовать и в качестве сдачи использоваться, – объяснил банкир.

Однако, если рубль и дальше будет падать, государство постепенно уберет из оборота металлические деньги. Монеты можно будет оставить на память или сдать в банк, зачислив сумму себе на счет. // Фото: "Российская газета"