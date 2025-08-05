Банк Уралсиб запустил сервис «Выручка день в день»

Это позволит клиентам управлять выручкой, избегая кассовых разрывов

Банк Уралсиб предлагает зачисление выручки по операциям эквайринга «день в день». Сервис позволяет клиентам оперативно получать на счет вырученные средства по операциям эквайринга в день их проведения. Услуга особенно актуальна для индивидуальных предпринимателей и юрлиц, которым важно постоянное наличие оборотных средств на расчетном счете.

Оперативное получение денег в день проведения расчетной операции происходит в автоматическом режиме два раза в сутки – средства зачисляются в 13.00 и в 17.00. Это позволит клиентам управлять выручкой, избегая кассовых разрывов.

Стоимость услуги составит +0,1 процентных пункта к тарифу при подключении одного зачисления в день и +0,15 процентных пункта к тарифу при подключении двух зачислений в день.

Подробную информацию о продуктах и услугах для бизнес-клиентов можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.

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