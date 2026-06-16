Перейти к основному содержанию
16 июня 2026
Есть новости? Звоните:
53-13-13
Мы в соцсетях:

Маркет

Банк Уралсиб запустил опцию отложенного платежа для бизнеса

Теперь платежи в рублях можно осуществлять будущей датой

Бизнес-клиенты Банка Уралсиб могут воспользоваться бесплатной опцией отложенного платежа в интернет-банке для бизнеса Уралсиб Бизнес Онлайн. Теперь платежи в рублях можно осуществлять будущей датой – в любой из восьми следующих календарных дней.

Сформируйте и подпишите платежное поручение в Уралсиб Бизнес Онлайн, выбрав дату исполнения – платёж будет автоматически исполнен в указанный срок.

Более подробно об услугах РКО  и других продуктах для бизнеса можно узнать в отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-700-77-16 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15). ИНН 0274062111

Ранее в рубрике Маркет было опубликовано: 16 ноября состоится открытие абонемента №19 «Музыка любимых книг»

Метки