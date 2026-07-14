Банк Уралсиб вошел в Топ-5 кредитных карт с длинным льготным периодом

В исследовании портала Банки.ру рассматривались предложения российских банков на 21 мая текущего года

Кредитная карта «120 дней на максимум» Банка Уралсиб вошла в пятерку кредитных карт с длинным грейс-периодом, по версии портала Банки.ру.

Кредитную карту «120 дней на максимум» можно получить по паспорту, кредитный лимит – до 1,5 миллиона рублей включительно. При оплате покупок на сумму от 10 000 рублей в месяц комиссия за обслуживание не взимается. Ознакомиться с полными условиями карты «120 дней на максимум» можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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