Банк Уралсиб расширил возможности мобильного банка для бизнеса

Приложение дополнено полезными опциями

Фото: freepik.com

Банк Уралсиб расширил возможности мобильного приложения для бизнес-клиентов Уралсиб Бизнес Онлайн, дополнив его функционал целым рядом полезных опций.

Полный функционал оформления экспресс-кредита. В обновленной версии приложения можно подать заявку на экспресс-кредит с полным циклом – от подачи до выдачи онлайн. Теперь клиент может подать заявку на получение кредита, отправить документы по запросу банка, подписать анкету и оферту, перечислить деньги на свой счет без посещения офиса. А также продолжить работу с заявкой, которая была заведена через офис или менеджера.

Добавлен виджет истории списаний и поступлений. Включить виджет можно по иконке в левом углу Истории операций. Данные можно фильтровать по типам операций, датам, суммам «от» и «до» – ниже виджета будут отображаться операции, подходящие под выбранный фильтр. Также информацию можно фильтровать по всплывающему списку операций в виджете – тапнув на интересующий тип операции.

Создание шаблона «с карты на карту». В приложении теперь можно создавать шаблоны переводов по номеру карты. Новая функция доступна в разделе «Шаблоны» – для новых и уже проведенных платежей. Готовый шаблон можно оплатить, отредактировать или удалить.

А также мы обновили иконку в магазинах приложений для Android, чтобы клиентам было проще различать приложения банка для юридических и физических лиц.

Уралсиб – банк комплексных решений для бизнеса. Банк активно развивает продукты и сервисы для МСБ с фокусом на цифровые каналы взаимодействия с клиентами. Более подробную информацию о продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.

фото: freepik.com

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15). ИНН 0274062111