Банк Уралсиб предлагает снимать наличные в кассах магазинов

Услуга доступна для держателей любых бизнес-карт «Мир»

Банк Уралсиб предлагает новую услугу для держателей бизнес-карт «Мир» – получение наличных средств в рублях в магазинах при совершении покупки.

Для получения наличных при совершении покупки:

перед покупкой сообщите кассиру сумму, которую необходимо снять с бизнес-карты*;

подтвердите покупку вводом ПИН-кода;

получите наличные и чек, подтверждающий покупку и получение наличных с карты.

Услуга автоматически доступна для держателей любых бизнес-карт «Мир». Подробную информацию о бизнес-картах и условиях их обслуживания можно получить в отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-700-77-16 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

*Выдача наличных осуществляется при наличии соответствующей технической возможности в торговой точке. Лимит выдачи – не более 5 тысяч рублей единовременно и 100 тысяч рублей в месяц. За услугу взимается комиссия согласно тарифам Банка.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15), ИНН 0274062111