Банк Уралсиб предлагает снимать наличные в кассах магазинов

Банк Уралсиб предлагает новую услугу для держателей бизнес-карт «Мир» – получение наличных средств в рублях в магазинах при совершении покупки.
Для получения наличных при совершении покупки:
- перед покупкой сообщите кассиру сумму, которую необходимо снять с бизнес-карты*;
- подтвердите покупку вводом ПИН-кода;
- получите наличные и чек, подтверждающий покупку и получение наличных с карты.
Услуга автоматически доступна для держателей любых бизнес-карт «Мир». Подробную информацию о бизнес-картах и условиях их обслуживания можно получить в отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-700-77-16 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
*Выдача наличных осуществляется при наличии соответствующей технической возможности в торговой точке. Лимит выдачи – не более 5 тысяч рублей единовременно и 100 тысяч рублей в месяц. За услугу взимается комиссия согласно тарифам Банка.
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15), ИНН 0274062111