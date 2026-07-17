Банк Уралсиб обновил сервис онлайн-регистрации малого бизнеса

Банк Уралсиб обновил бесплатный сервис онлайн-регистрации ИП или ООО для малого бизнеса*.
Сервис позволяет дистанционно зарегистрировать свой бизнес в ФНС. Весь процесс регистрации проходит полностью онлайн, без визита в налоговую и оплаты госпошлины:
- заполните простую форму на сайте, пользуясь подсказками, и сервис самостоятельно подготовит полный пакет документов;
- подпишите документы электронной подписью при помощи телефона и отправьте их онлайн в налоговую.
Подготовка пакета документов занимает в среднем 15 минут, а их подписание и отправка в ФНС – менее минуты. Для регистрации вам бесплатно выпустят электронную цифровую подпись. Мы бесплатно открываем вам расчётный счёт в Банке Уралсиб сразу после регистрации. Сервисом также можно воспользоваться для подготовки и самостоятельной подачи документов в ФНС или МФЦ.
Ключевые обновления и новые возможности:
- интерфейс сервиса теперь представлен в новом корпоративном стиле, стал более современным и удобным;
- внедрена выездная идентификация при выпуске электронной подписи (выпуск ЭП требует личного присутствия) – теперь клиенты могут выбрать опцию, чтобы сотрудник банка приехал к ним для оформления документов и выпуска электронной подписи, вместо обязательного визита в отделение;
- сервисом теперь могут воспользоваться и иностранные граждане для формирования документов и самостоятельной подачи их в налоговую (онлайн-регистрация доступна пока только резидентам РФ).
Уралсиб – банк комплексных решений для бизнеса. Банк активно развивает продукты и сервисы для МСБ с фокусом на цифровые каналы взаимодействия с клиентами. Он входит в Топ-10 банков по объему кредитования МСБ по итогам 2023 года (по данным «Эксперт РА»).
*Сервис работает на базе коробочного решения «Регистрация бизнеса» от ГК Астрал.
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