Банк Уралсиб обновил сервис онлайн-регистрации малого бизнеса

Появились новые опции и возможности для клиентов, процесс регистрации стал более функциональным и удобным

Банк Уралсиб обновил бесплатный сервис онлайн-регистрации ИП или ООО для малого бизнеса*.

Сервис позволяет дистанционно зарегистрировать свой бизнес в ФНС. Весь процесс регистрации проходит полностью онлайн, без визита в налоговую и оплаты госпошлины:

заполните простую форму на сайте, пользуясь подсказками, и сервис самостоятельно подготовит полный пакет документов;

подпишите документы электронной подписью при помощи телефона и отправьте их онлайн в налоговую.

Подготовка пакета документов занимает в среднем 15 минут, а их подписание и отправка в ФНС – менее минуты. Для регистрации вам бесплатно выпустят электронную цифровую подпись. Мы бесплатно открываем вам расчётный счёт в Банке Уралсиб сразу после регистрации. Сервисом также можно воспользоваться для подготовки и самостоятельной подачи документов в ФНС или МФЦ.

Ключевые обновления и новые возможности:

интерфейс сервиса теперь представлен в новом корпоративном стиле, стал более современным и удобным;

внедрена выездная идентификация при выпуске электронной подписи (выпуск ЭП требует личного присутствия) – теперь клиенты могут выбрать опцию, чтобы сотрудник банка приехал к ним для оформления документов и выпуска электронной подписи, вместо обязательного визита в отделение;

сервисом теперь могут воспользоваться и иностранные граждане для формирования документов и самостоятельной подачи их в налоговую (онлайн-регистрация доступна пока только резидентам РФ).

Уралсиб – банк комплексных решений для бизнеса. Банк активно развивает продукты и сервисы для МСБ с фокусом на цифровые каналы взаимодействия с клиентами. Он входит в Топ-10 банков по объему кредитования МСБ по итогам 2023 года (по данным «Эксперт РА»).

*Сервис работает на базе коробочного решения «Регистрация бизнеса» от ГК Астрал.

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