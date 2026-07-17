Перейти к основному содержанию
18 июля 2026
Есть новости? Звоните:
53-13-13
Мы в соцсетях:

Маркет

Банк Уралсиб обновил сервис онлайн-регистрации малого бизнеса

Появились новые опции и возможности для клиентов, процесс регистрации стал более функциональным и удобным

Банк Уралсиб обновил бесплатный сервис онлайн-регистрации ИП или ООО для малого бизнеса*.

Сервис позволяет дистанционно зарегистрировать свой бизнес в ФНС. Весь процесс регистрации проходит полностью онлайн, без визита в налоговую и оплаты госпошлины:

  • заполните простую форму на сайте, пользуясь подсказками, и сервис самостоятельно подготовит полный пакет документов;
  • подпишите документы электронной подписью при помощи телефона и отправьте их онлайн в налоговую.

Подготовка пакета документов занимает в среднем 15 минут, а их подписание и отправка в ФНС – менее минуты. Для регистрации вам бесплатно выпустят электронную цифровую подпись. Мы бесплатно открываем вам расчётный счёт в Банке Уралсиб сразу после регистрации. Сервисом также можно воспользоваться для подготовки и самостоятельной подачи документов  в ФНС или МФЦ.         

Ключевые обновления и новые возможности:

  • интерфейс сервиса теперь представлен в новом корпоративном стиле, стал более современным и удобным;
  • внедрена выездная идентификация при выпуске электронной подписи (выпуск ЭП требует личного присутствия) – теперь клиенты могут выбрать опцию, чтобы сотрудник банка приехал к ним для оформления документов и выпуска электронной подписи, вместо обязательного визита в отделение;
  • сервисом теперь могут воспользоваться и иностранные граждане для формирования документов и самостоятельной подачи их в налоговую (онлайн-регистрация доступна пока только резидентам РФ).

Уралсиб – банк комплексных решений для бизнеса. Банк активно развивает продукты и сервисы для МСБ с фокусом на цифровые каналы взаимодействия с клиентами. Он входит в Топ-10 банков по объему кредитования МСБ по итогам 2023 года (по данным «Эксперт РА»).

*Сервис работает на базе коробочного решения «Регистрация бизнеса» от ГК Астрал.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15).

Ранее в рубрике Маркет было опубликовано: Сбер увеличил число сервисов для защиты близких от мошенников

Метки