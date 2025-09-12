Банк России принял решение по ключевой ставке

ЦБ определился с ключевой ставкой. В пятницу совет директоров решил понизить ставку до 17% годовых.

«Устойчивые показатели текущего роста цен значимо не изменились и в основном остаются выше 4% в пересчете на год. Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. В последние месяцы активизировался рост кредитования. Высокими остаются инфляционные ожидания», - говорится в сообщении регулятора.

Ранее эксперт спрогнозировал дальнейшее изменение ключевой ставки.