12 сентября 2025, 13:52
Экономика

Банк России принял решение по ключевой ставке

ЦБ снизил ключевую ставку на один процентный пункт
деньги
фото: «Петрозаводск говорит»

ЦБ определился с ключевой ставкой. В пятницу совет директоров решил понизить ставку до 17% годовых.

«Устойчивые показатели текущего роста цен значимо не изменились и в основном остаются выше 4% в пересчете на год. Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. В последние месяцы активизировался рост кредитования. Высокими остаются инфляционные ожидания», - говорится в сообщении регулятора.

Ранее эксперт спрогнозировал дальнейшее изменение ключевой ставки.

