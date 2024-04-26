26 апреля 2024, 13:39
Банк России принял решение по ключевой ставке
ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых
26 апреля совет директоров Банка России третий раз подряд принял решение не менять ключевую ставку. Ее сохранили на уровне 16% годовых.
В пресс-службе регулятора отметили, что инфляционное давление постепенно ослабевает, но остается высоким.
Из-за сохраняющегося повышенного внутреннего спроса, превышающего возможности расширения предложения, инфляция будет возвращаться к цели несколько медленнее, чем прогнозировалось в феврале. // фото «Петрозаводск говорит»