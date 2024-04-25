Яблоки, свекла, печенье и чай подорожали в Карелии

В Карелиястате в ходе еженедельного мониторинга рассказали об изменении цен за прошедшую неделю.

С 16 по 22 апреля в Карелии в цене выросли яблоки (1,9%), свекла (1,7%), капуста (1,1%). Подорожало печенье, мясные консервы для детей, черный чай, подсолнечное масло, вареная колбаса. Также выросли в цене сухие корма для животных, некоторые материалы для строительства.

Подешевели морковь (5,2%), картофель (3,9%), огурцы (2,5%), репчатый лук (2,1%). Дешевле стали вермишель, овощные консервы для детей, колбаса полукопченая и варено-копченая, сосиски, сардельки, свинина, пшено. Подешевели смартфоны и зубные щетки. // фото: «Петрозаводск говорит»