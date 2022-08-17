Банк «Открытие» провел опрос жителей Северо-Запада

9% жителей Северо-Запада в 2022 году пострадали из-за действий финансовых аферистов. При этом 76%, столкнувшись с мошенниками, сумели распознать обман и сохранили свои деньги. В результате, телефонное и онлайн-мошенничество заняло второе место среди главных финансовых проблем, которые волнуют жителей СЗФО, - сразу после высокой инфляции. Таковы результаты масштабного исследования*, проведенного банком «Открытие» и страховой компанией «Росгосстрах».

Как показал опрос, 85% жителей Северо-Запада, сталкивались с попытками финансового мошенничества (телефонные звонки мошенников от имени банка, мошеннические ссылки на оплату покупок и другие способы вымогательства денег) с начала 2022 года. Для сравнения, в целом по стране доля таких людей составила 84%, а в Москве и Московской области – 82%.

51% респондентов, столкнувшихся с мошенниками, не сообщали об этом никому. 45% информировали о случаях финансового мошенничества банк и только 4% – правоохранительные органы. При этом активность жителей федерального округа в вопросе противодействия мошенникам оказалась несколько выше, чем по стране. В целом, лишь 40% россиян информировали банк о попытке мошенничества, а 55% – не стали об этом никому сообщать.

При этом большинство жителей СЗФО положительно относятся к идее Банка России дать возможность клиентам банков устанавливать запрет на любые онлайн-операции, либо ограничивать параметры этих операций - например, максимальную сумму для одной трансакции или лимит на определенный период времени. 49% скорее поддерживает возможность такого запрета, 31% - полностью поддерживают как меру защиты от мошенников. 18% относятся к такому запрету скорее отрицательно и только 3% полностью отрицательно.

Еще большей поддержкой пользуется идея ЦБ дать гражданам возможность устанавливать себе запрет на выдачу кредитов. Скорее положительно к такому самозапрету на Северо-Западе относятся 46% респондентов. Полностью поддерживают такую меру 43%, считая ее эффективной для защиты от мошеннических кредитов. Лишь 11% против права граждан запрещать себе кредиты.

Отвечая на открытый вопрос о финансовых аспектах, которые волнуют их сейчас больше всего (можно было давать больше одного варианта ответа), жители Северо-Запада на первое место поставили высокую инфляцию, которая обесценивает доходы (61%). Телефонное и онлайн-мошенничество оказалось на втором месте с результатом 49%, опередив риски потери доходов на основном месте работы, которые беспокоят 39% респондентов СЗФО. Менее трети респондентов (29%) беспокоит волатильность и непредсказуемость валютного курса, а 20% - ограничения в пользовании банковскими картами за границей.

*Опрос проводился банком «Открытие» и СК «Росгосстрах» с 8 по 12 августа 2022

года среди 1000 респондентов в возрасте 18-65 лет, жителей городов всех регионов России.