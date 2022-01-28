Банк «Открытие» провел опрос ожиданий россиян от зимней Олимпиады-2022

Фигурное катание и биатлон - самые популярные зимние виды спорта у россиян как у зрителей, но сами они предпочитают заниматься лыжами и кататься на коньках. Почти 70% готовы смотреть трансляции с предстоящей зимней Олимпиады. Таковы результаты опроса об отношении россиян к зимним видам спорта, проведенного банком «Открытие» и страховой компанией «Росгосстрах» накануне ХХIV зимних Олимпийских игр, которые пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

69% опрошенных собираются смотреть трансляции с зимних Олимпийских игр в Пекине. При этом 47% скорее всего будут смотреть Олимпиаду, а 22% - точно. 16% сообщили, что вообще не интересуются спортом, еще 15% не интересуются зимними видами.

13% прочат России победу в неофициальном командном зачете пекинской Олимпиады. 48% уверены, что Россия окажется в первой тройке. По мнению 15%, наша сборная займет в медальном зачете Игр место не выше четвертого. Четверть респондентов (24%) затруднились дать свой прогноз.

26% опрошенных россиян сообщили, что занимаются лыжами, 24% - коньками. 7% - хоккеем с шайбой. 6% имеют опыт занятий фигурным катанием, по 5% - горными лыжами и сноубордом.

При этом 37% россиян не тратят на занятия зимними видами спорта ни копейки, 16% - 5-10 тысяч рублей в месяц, 4% - 10-20 тысяч рублей, 3% - свыше 20 тысяч рублей. 40% заявили, что не занимаются зимними видами спорта. На Дальнем Востоке таких 58%, а в Москве и Московской области - всего 30%.

По мнению 12% россиян, покупающих инвентарь для занятий зимними видами спорта, он подорожал за последний год в 2 раза и более, 14% считают, что в полтора, еще 8%- что незначительно, в пределах 5-15%. Только 1% полагает, что зимний инвентарь не подорожал.

В топ-3 зрительских симпатий россиян (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа) среди зимних видов вошли фигурное катание (его любят смотреть 48%), биатлон (44%) и хоккей с шайбой (36%). Достаточно популярны также лыжные гонки (27%), прыжки с трамплина (18%) и кёрлинг (15%).