Банк «Открытие»: 16% россиян планируют завести счет или карту в юанях

19% стали больше доверять рублю, а 13% начали лучше относиться к валютам «дружественных» стран (юаню, индийской рупии, турецкой лире, дирхаму ОАЭ). Заменят ли азиатские валюты в сбережениях доллары и евро - покажет время.

Таковы результаты опроса* об изменении отношения россиян к валютам, проведенного банком «Открытие» и СК «Росгосстрах Жизнь».

Две трети (64%) россиян, как и годом ранее, продолжают верить в крепкую национальную валюту. Еще 19% заявили, что стали больше доверять рублю. На Урале так ответили 30%, тогда как на Северном Кавказе лишь 12%, а в Москве и Московской области 14%. У 16% вера в рубль уменьшилась.

37% респондентов стали хуже относиться в 2022 году к доллару и евро (23% скорее хуже, 14% точно хуже). Чаще всего так отвечали жители Южного федерального округа (44%), реже других- на Северном Кавказе (27%). У 58% россиян отношение к главным мировым валютам не поменялось. Улучшили свое отношение к доллару и евро лишь 5% (скорее улучшили 3%, точно улучшили 2%).

13% заявили об улучшении из-за событий 2022 года отношения к валютам «дружественных» стран - юаню, индийской рупии, турецкой лире, дирхаму ОАЭ (у 11% оно скорее улучшилось, у 2% точно улучшилось). На Урале так ответили 19%, в Москве и Московской области - 17%, а в Северо-Западном федеральном округе лишь 9%. У 6% отношение к этим валютам ухудшилось. При этом 82% россиян не изменили своего отношения к основным азиатским валютам и турецкой лире.

У 16% россиян появились планы завести счет или карту в юанях: тут среди лидеров Северный Кавказ (24%). Число владельцев сбережений в юанях уже выросло в этом году с 2% до 4%. При этом 79% россиян не имели счета или карты в юанях и не планируют заводить (в том числе 87% жителей Центрального федерального округа и 67% жителей Московского региона).

68% не имели и не планируют иметь сбережения в долларах и евро (в Сибири 81%, в Москве и Московской области лишь 48%). 11% имели такие сбережения раньше и сохранили их. У 10% такие сбережения раньше были, а сейчас нет. 8% не имели сбережений в долларах и евро, но хотят их завести. 3% тех, кто не имел таких валютных сбережений, уже завел их в 2022 году.

*Опрос проведен банком «Открытие» и СК «Росгосстрах Жизнь» 2-7 декабря методом онлайн-интервью по репрезентативной выборке среди 1005 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

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