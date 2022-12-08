МТС прокачала сеть в районе Сулажгорского Кирпичного Завода

Скорость передачи данных в районе Сулажгорского Кирпичного Завода увеличилась в среднем в полтора раза.

Теперь жители домов, расположенных на территории от Суоярвского шоссе до станции Томицы, могут комфортно использовать все цифровые сервисы – подавать заявления на Госуслугах, обмениваться «тяжелым» контентом в соцсетях, работать и учиться удаленно, а также общаться с близкими по видеосвязи.

Мы постоянно работаем над улучшением качества связи в регионе, стараясь обеспечить доступ к цифровым сервисам для каждого жителя. Район СКЗ удален от центра Петрозаводска и его инфраструктуры. Он славится своей историей, которая уходит корнями в далёкие 30-е прошлого века, когда здесь было обнаружено месторождение глины - сырьевой базы для будущего Сулажгорского кирпичного завода. Сейчас здесь живут неравнодушные люди, которые активно участвуют в благоустройстве своего района. Уверен, что качественная мобильная связь – это одна из важных составляющих комплексного развития территории. В дальнейшем мы планируем активно развивать сеть в регионе и работать над улучшением качества связи как в крупных городах, так и в отдаленных населённых пунктах,

— рассказал директор МТС в Республике Карелия Александр Кочкин.

По словам директора, в дальнейшем компания планирует активно развивать сеть в регионе и работать над улучшением качества связи как в крупных городах, так и в отдаленных населённых пунктах.