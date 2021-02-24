Банда мошенников разгромлена в Петрозаводске

В Петрозаводске задержаны шестеро участников преступной группы, которые подозреваются в мошенничестве под видом оказания жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщает пресс-служба МВД Карелии со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Установлено, что подозреваемые ходили по домам жителей карельской столицы и вынуждали, как правило, одиноких пожилых людей покупать очистные фильтры для воды по завышенным в несколько раз ценам. Мошенники ссылались на несуществующие программы, решения городских властей и собраний жильцов домов.

Часть согласившихся горожан сразу оплачивала товар, часть занимала деньги у соседей. Тех людей, кто хранил сбережения на картах, злодеи довозили до банкомата.

В некоторых случаях мошенники действовали особенно бесцеремонно. Так, 71-летней жительнице Петрозаводска они продали прибор стоимостью полторы тысячи рублей за 16 тысяч. Затем, узнав, что с женщиной живет сын-инвалид, они потребовали еще 14 тысяч рублей, мотивируя это тем, что плату нужно вносить за всех жильцов квартиры.

«Следственными органами возбуждено пять уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ, которые были соединены в одно производство и переданы в Следственную часть Следственного управления МВД по Республике Карелия. Троим фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению всех эпизодов противоправной деятельности»,

- рассказала Ирина Волк.