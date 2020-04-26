Айфоны подвергаются «текстовой бомбардировке»

СМИ сообщают о новой уязвимости устройств устройств Apple, работающих с системами iOS 13 и iPadOS 13. После получения на устройство вредоносного сообщения, гаджет начинает бесконтрольно перезагружаться.

«Текстовая бомба» — это определенный набор символов, который заставляет устройство работать некорректно. В случае с версиями iOS 13 и iPadOS 13 это сообщение состоит из эмодзи итальянского флага и набора символов на языке синдхи.

Как сообщает Appleinsider.com, это уязвимость, похоже, работает с любыми мессенджерами и социальными сетями. Нужно только, чтобы человеку пришло уведомление с этой «текстовой бомбой». После этого у смартфона или планшета начнет бесконечно перезагружаться интерфейс системы.

Надежной защиты от этой уязвимости пока нет. В качестве временной меры специалисты советуют отключить уведомления из мессенджеров. Но если на смартфон уже пришла такая «текстовая бомба», то для остановки постоянных перезагрузок нужно попробовать отправить любое другое сообщение на устройство.

Подобные «текстовые бомбы» появляются постоянно, они затрагивают любые системы. Но рано или поздно разработчики находят защиту.