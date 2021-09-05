Автомобилистам упростят левый поворот на Суоярвское шоссе

В мэрии напомнили об изменении организации движения в районе пересечения Лесного проспекта и Суоярвского шоссе в столице Карелии.

С понедельника. 6 сентября, водителям упростят левый поворот на Суоярвское шоссе. Автомобилистам стоит быть внимательными при проезде этого перекрестка.

В городской администрации сообщили, что теперь при движении со стороны Древлянки можно будет повернуть налево с двух полос - левой и центральной. Проехать прямо можно будет только по правой полосе. Таким образом в этом месте хотят уменьшить количество пробок. (фото источника)