Автомобили жестко столкнулись на проспекте в Петрозаводске

Сегодня в 15:41 в Петрозаводске на пересечении проспекта Александра Невского и улицы Станционной произошло жесткое ДТП. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании Sampo.ru.

На кадрах видно, как легковой автомобиль, ехавший прямо по проспекту, врезался в машину, совершавшую левый поворот.

В результате столкновения транспортные средства получили серьезные повреждения. Движение на участке дороги оказалось затруднено. // Фото: скриншот видео Sampo.ru