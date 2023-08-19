Автомобиль перевернулся на «Коле» в Карелии, пострадали трое

Сегодня днем на 351-м километре трассы «Кола» в Карелии произошло ДТП, в котором пострадали люди. Об этом сообщает паблик ОПС по Пряжинскому району.

Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного в 13:21. На место выехали спасатели из Пряжи, а также сотрудники ГИБДД и скорой помощи. Выяснилось, что вылетел с дороги и перевернулся автомобиль Ford.

В результате аварии пострадали три человека. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. // Фото ОПС по Пряжинскому району