Автомобиль влетел в опору освещения в Петрозаводске

Вечером 21 марта в Петрозаводске произошла дорожная авария. Инцидент попал в поле зрения дорожной полиции, сообщает пресс-слубжа ведомства.

По информации официальных источников, в 18 часов на Пряжинском шоссе водитель автомобиля Peugeot наехал на опору уличного освещения.

По данным ведомства, в результате ДТП пострадал трехлетний пассажир автомобиля Peugeot. Обстоятельства случившегося выясняются.