24 марта 2025, 12:47
Автомобиль влетел в опору освещения в Петрозаводске
Выясняются обстоятельства дорожной аварии в карельской столице
Фото: «Петрозаводск говорит»
Вечером 21 марта в Петрозаводске произошла дорожная авария. Инцидент попал в поле зрения дорожной полиции, сообщает пресс-слубжа ведомства.
По информации официальных источников, в 18 часов на Пряжинском шоссе водитель автомобиля Peugeot наехал на опору уличного освещения.
По данным ведомства, в результате ДТП пострадал трехлетний пассажир автомобиля Peugeot. Обстоятельства случившегося выясняются.