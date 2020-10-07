Автомобиль «Шкода Октавия» сбил ребенка на пешеходном переходе

Легковой автомобиль «Шкода Октавия» сбил школьника сегодня днем на пешеходном переходе на Кукковке.

Дорожный инцидент произошел на пересечении улиц Лыжная-Балтийская в столице Петрозаводске 7 октября в 14:23.

Момент наезда на ребенка попал в объектив камер уличного видеонаблюдения компаний «Сампо.ру» и «Ситилинк».

Судя по видео, двое пешеходов перебегали проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Однако перебежать дорогу удалось лишь одному из них, второй оказался на капоте автомобиля, двигавшегося со стороны улицы Ломоносова. Мальчик отлетел на несколько метров, после чего поднялся на ноги.

Автомобиль скорой помощи прибыл на место аварии в 14:41. Как стало известно корреспонденту «Петрозаводск говорит», медики осмотрели сбитого ребенка, госпитализация ему не потребовалась.