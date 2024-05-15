Автомобиль сбил велосипедиста в Петрозаводске

Сегодня днем в Петрозаводске автомобиль сбил велосипедиста. Инцидент произошел на Лососинском шоссе и попал в объектив камеры наблюдения. Ролик публикует группа «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

На кадрах видно, как велосипедиста сносит машина, выезжавшая со второстепенной дороги на главную. Человек оказался на земле.

Получил ли велосипедист какие-либо травмы, не сообщается. // Фото: unsplash.com / Lucian Alexe