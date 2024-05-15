Молодую работницу кафе обокрали в Карелии

В полицию Сортавалы обратилась работница кафе. Девушка рассказала, что у нее со счета во время смены были украдены 25 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попал 23-летний коллега потерпевшей. Выяснилось, что он воспользовался тем, что девушка занята рабочими делами, взял ее мобильник и перевел деньги букмекерам в счет ставок на спорт. Еще один перевод не удался - он был заблокирован.

Когда девушка обнаружила пропажу денег, молодой человек сделал вид, что не может разобраться в ситуации.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Злодею грозит до шести лет колонии. // Фото: unsplash.com / Michal Parzuchowski