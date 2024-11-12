Автомобиль сбил перебегавшую дорогу женщину в Петрозаводске

В Петрозаводске утром 11 ноября автомобиль сбил пешехода и уехал с места аварии. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.

Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink. На кадрах видно, как женщина перебегала дорогу по пешеходному переходу. Водитель одного из автомобилей оказался не готов к такому маневру и наехал на горожанку.

По данным ГАИ, с места ДТП водитель скрылся. Его ищут. 34-летняя пешеход получила травмы. Женщине было назначено лечение. // Фото: скриншот видео CityLink