12 ноября 2024, 11:00
Происшествия

Автомобиль сбил перебегавшую дорогу женщину в Петрозаводске

В столице Карелии дорожные инспекторы ищут водителя, покинувшего место ДТП

В Петрозаводске утром 11 ноября автомобиль сбил пешехода и уехал с места аварии. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.

Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink. На кадрах видно, как женщина перебегала дорогу по пешеходному переходу. Водитель одного из автомобилей оказался не готов к такому маневру и наехал на горожанку.

По данным ГАИ, с места ДТП водитель скрылся. Его ищут. 34-летняя пешеход получила травмы. Женщине было назначено лечение. // Фото: скриншот видео CityLink

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