Заманчивое предложение о заработке загнало петрозаводчанку в долги

В полицию Петрозаводска обратилась 47-летняя женщина. Она рассказала, как ее обманули мошенники, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Горожанка пояснила, что в начале ноября ей позвонил якобы представитель инвестиционной компании, который предложил способ легкого заработка. Женщина заинтересовалась и создала счет на бирже, куда стала вкладывать деньги. Когда сбережения закончились, петрозаводчанка обратилась к кредитной карте. В итоге она потратила 580 тысяч рублей, а вывести прибыль так и не смогла.

По заявлению потерпевшей проводится проверка. Выясняются обстоятельства случившегося. // Фото: unsplash.com / Scott Rodgerson