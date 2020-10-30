Автомобиль сбил мужчину на «зебре» в Петрозаводске

Очередной пешеход попал под колеса в карельской столице, сообщает Госавтоинспекция карельской столицы.

«В 08:05 на перекрестке улицы Достоевского – проспекта Первомайский 45-летний водитель автомобиля «Тойота» совершил наезд на 40-летнего мужчину, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу»,

– говорится в сообщении ГИЮДД по РК.

В результате ДТП пешеход получил травмы, ему оказана медицинская помощь

Госавтоинспекция Карелии призывает всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и соблюдать правила безопасности на проезжей части. При подъезде к пешеходным переходам водителю необходимо заранее снижать скорость, чтобы беспрепятственно остановить автомобиль в случае появления пешехода.

Пешеходам следует выходить на проезжую часть только после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен. Также автоинспекторы напоминают пешеходам о необходимости использования световозвращающих элементов на верхней одежде.