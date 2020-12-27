Астрологи рассказали, кого в Новый год потянет на любовные приключения

В начале недели возрастет активность в личных взаимоотношениях. Притяжение между представителями различных полов в это время заметно усилится. Это позволит вам завести новые знакомства, направить в нужное русло текущие взаимоотношения. Страсть между вами и объектом симпатии также станет сильнее. Но уже во вторник вы сможете более трезво взглянуть на ваши отношения. Сейчас важно избегать безразличия, так как это может привести к охлаждению чувств и даже к расставанию. Постарайтесь сконцентрироваться на укреплении вашего союза. Не стоит игнорировать чужие советы — сейчас они помогут вам найти нужные решения. Во второй половине недели не предвидится никаких значительных событий. При этом появятся весьма широкие возможности для творчества и саморазвития, раскрытия своих талантов.

Источник: astro-ru.ru

У Овнов в начале недели есть возможность успеть сделать все запланированное до конца этого года. Для этого нужно быть только более внимательными к советам окружающих. Во второй половине недели вас ждут приятные события в личных отношениях и успех в творчестве.

Тельцы почувствуют усиление тяги к новым знаниям, а также опытам и экспериментам в разных сферах своей жизни. Главное – воздержаться от экспериментов с работой и собственным здоровьем. Во второй половине недели постарайтесь больше времени уделить своим близким людям.

Близнецов потянет на приключения, в том числе и любовные. Сейчас не исключены страстные романы, разного рода искушения. После встречи Нового года вас ждет много общения. В это время успешно сложатся встречи с друзьями, прогулки или небольшие поездки.

У Раков в начале недели в личных отношениях вероятно усиление или обновление чувств. Важно избегать излишнего упрямства, так как оно может привести к серьезным ссорам. Вторая половина недели благоприятна для проведения любых финансовых операций, совершения покупок.

Львам в последние дни года рекомендуется интенсивно и эффективно поработать. Если вы сумеете тщательно спланировать свою деятельность, это время может оказаться очень продуктивным. Во второй половине недели старайтесь быть естественными и непосредственными в своем поведении.

Девам начало недели принесет любовные приключения и сильную тягу к развлечениям. В текущие взаимоотношения стоит добавить больше романтики. Не исключены сейчас и новые знакомства, любовные свидания. После встречи Нового года постарайтесь хорошенько отдохнуть и расслабиться.

Весам для решения домашних и семейных дел хорошо подходит первая половина недели. Рекомендуется заранее начать подготовку к новогоднему торжеству, особенно если вы планируете провести его дома. Вторая половина недели будет удачна для построения планов на будущее и общения с друзьями.

Скорпионам в начале недели придется много общаться с людьми и работать с информацией. Будьте внимательными – не исключено, что вас могут попытаться обмануть. Во второй половине недели вы будете в центре внимания, возрастет ваша популярность. Не бойтесь быть на виду, просто ведите себя естественно.

Стрельцы смогут улучшить свое материальное положение, приложив некоторые усилия. В этот период возможны и крупные расходы. Сейчас не рекомендуется ходить в магазины вместе с друзьями. В противном случае вы потратите больше, чем можете себе позволить.

Козероги станут более энергичными и напористыми в отстаивании личных интересов. Сейчас вы также почувствуете усиление сексуального влечения и внимания со стороны противоположного пола. После Нового года усилится ваша тяга к приключениям и сильным эмоциям.

Водолеям перед Новым годом не стоит планировать ничего грандиозного. В это время вам важно избегать любых стрессов. Лучше всего как следует отдохнуть и расслабиться. В течение второй половины недели больше времени посвятите налаживанию личных взаимоотношений.

Рыб в начале недели ждет много общения с друзьями. Также этот период принесет вам новые идеи, но старайтесь отличать действительно стоящие из них от рискованных предприятий. Во второй половине недели уделите время бытовым делам: наведите порядок в доме, сделайте его более комфортным. (Фото: alloads.ru)