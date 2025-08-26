Артур Парфенчиков разъяснил механизм компенсации за аварийное жилье

Глава региона Артур Парфенчиков отметил, что в личных сообщениях и в комментариях ему поступает много вопросов о том, как получить компенсацию за аварийное жилье. Участники эфира разъяснили, что право на неё имеют только собственники жилья. Для получения компенсации собственнику необходимо обратиться с заявлением в администрацию своего муниципального образования.

Заместитель Премьер-министра Правительства Карелии по развитию инфраструктуры Виктор Россыпнов отметил, что размер компенсации соответствует уровню цен на благоустроенное жилье равнозначной площади в том районе, где расположено аварийное жилье. Размер возмещения определяется независимой специализированной организацией, в который включаются рыночная стоимость самого аварийного жилого помещения, рыночная стоимость общего имущества в многоквартирном доме, рыночная стоимость земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом и другие затраты, в том числе сумма компенсации за непроизведенный капитальный ремонт.

Жилье на вторичном рынке будет подбираться индивидуально в каждом районе или округе, исходя из имеющегося жилищного фонда. Ориентир – благоустроенные дома, соответствующие всем санитарным нормам, построенные после 1965-1970 годов.

Решение о включении в список первоочередников принимает специальная комиссия муниципальной администрации на основании поданного заявления и конкретной жизненной ситуации. Как подчеркнул Артур Парфенчиков, ключевая цель программы – реализовать конституционное право граждан на благоустроенное жилье.

Мы находимся в постоянном диалоге с жителями республики. Все способы для решения проблемы аварийного жилья будут использованы,

– отметил Артур Парфенчиков.

Напомним, что с 2025 года переселение из аварийного жилищного фонда осуществляется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом России.

Фото: скрин прямого эфира