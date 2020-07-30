Артур Парфенчиков мечтает запустить самолет из Петрозаводска в Минск

В рамках переговоров с белорусской делегацией, которая гостит в Карелии, зашел разговор о запуске нового прямого рейса из Петрозаводска в Минск. Информация об этом размещена на странице главы Карелии в соцсетях.

- Было бы очень важно запустить рейс Минск-Петрозаводск, если бы нашли формат вот этого регулярного авиасообщения. Желающих побывать в Белоруссии достаточно много среди жителей Карелии, я думаю, и обратный процесс будет, особенно в летний период. И бизнесмены нам говорят, конечно прямой самолет нужен, чтобы подстегнуть наше сотрудничество», - сказал Парфенчиков на встрече с Госсекретарем Союзного государства России и Белоруссии Григорием Рапотой.

- Это даже не обсуждается. Просто надо сделать и все, - ответил Рапота.

Парфенчиков отметил, что «сейчас заканчиваем, вводим новый аэропорт, взлетная полоса у нас уже соответствует уже практически всем международным стандартам».

Между тем, несмотря на сданное еще в начале мая новое здание аэропорта, вылеты из Петрозаводска до сих пор осуществляются из старого.