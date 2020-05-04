Сдан в эксплуатацию новый терминал аэропорта в Петрозаводске

Военными строителями сдан в эксплуатацию новый терминал международного аэропорта в Петрозаводске, сообщает 4 мая РИА Новости со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны РФ завершили строительство и сдали в эксплуатацию новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта в городе Петрозаводске в Республике Карелия",

- говорится в сообщении военного ведомства.

Отмечается, что строительство нового терминала было выполнено менее чем за год.

Двумя днями ранее, глава Карелии Артур Парфенчиков сообщал, что строительство практически завершено.

«Военные строители уже выполнили ремонт взлетно-посадочной полосы, смонтированы современные радиомаячные комплексы ближней навигации и системы посадки – все это позволяет в круглосуточном режиме в любых погодных условиях принимать самолеты, в том числе и воздушные суда самого тяжелого типа.

Кроме того до конца этого года в аэропорту появится современный командно- диспетчерский пункт, запланировано перевооружение слада горюче - смазочных материалов. В результате мы получим современный аэропорт, который с гордостью сможем называть воздушными воротами в Карелию», - отмечал Артур Парфенчиков.