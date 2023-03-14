Артисты из Карелии отправились в Донецкую и Луганскую республики

Агитбригада «За мирное небо» отправилась в Донецкую и Луганскую республики. Творческий коллектив Пряжинского района планирует посетить госпитали для военнослужащих и пункты временного размещения беженцев.

Артисты подготовили концертную программу. Они окажут помощь в госпиталях и доставят посылки мобилизованным.

«С Богом! Здоровья, крепости духа, ангела впереди и ангела позади. Легкой дороги, удачи, хорошего выступления! Нашим парням всем-всем большой привет!»

— напутствуют неравнодушные люди.

В течение двух месяцев жители разных населенных пунктов собрали вещи, книги, продукты питания и медикаменты для тех, кто сейчас особенно нуждается в помощи.

«Большое спасибо всем кто принял участие в сборе вещей для детей и взрослых беженцев, раненых воинов и солдат! Дай Бог всем сил и терпения!» — благодарят организаторы.

Известно, что агидбригада «За мирное небо» побывала в зоне СВО в начале этого года. Воины благодарили участников поездки за добрую встречу и поднятие боевого духа. // фото Александра Пшенникова