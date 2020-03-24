Артиллерийский снаряд нашли рядом с дачами в Карелии

23 марта рядом с садовым товариществом «Родники» в Пряжинском районе была сделана опасная находка. Был обнаружен артиллерийский снаряд диаметром 76 мм, сообщает пресс-служба госкомитета РК по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

На месте работала группа по разминированию и взрывоопасным работам Карельской республиканской поисково-спасательной службы.

В итоге за два часа двое саперов обезвредили и уничтожили находку.