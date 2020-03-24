24 марта 2020, 20:26
Артиллерийский снаряд нашли рядом с дачами в Карелии
Взрывотехникам потребовалось два часа, чтобы уничтожить опасную находку в Пряжинском районе
23 марта рядом с садовым товариществом «Родники» в Пряжинском районе была сделана опасная находка. Был обнаружен артиллерийский снаряд диаметром 76 мм, сообщает пресс-служба госкомитета РК по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.
На месте работала группа по разминированию и взрывоопасным работам Карельской республиканской поисково-спасательной службы.
В итоге за два часа двое саперов обезвредили и уничтожили находку.