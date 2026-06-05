Ансамблю бального танца «Степ» - 15 лет

5 июня в ДК «Машиностроитель» состоится грандиозный юбилейный концерт коллектива (6+)

Фото: Яков Берлин

Образцовый коллектив республики Карелия - Ансамбль бального танца «Степ» - давно известен многим петрозаводчанам. Их выступления – всегда яркое украшение любого события.

Возглавляют один из самых известных детских хореографических коллективов педагоги-тренеры Максим Викторович и Татьяна Геннадьевна Федоровы.

На протяжении 15 лет в ансамбле занимались более 1000 детей.

Несколько десятков из них стали чемпионами и призерами соревнований по танцевальному спорту всероссийского и международного уровня.

Неоднократно «Степ» выступал на мероприятиях в Москве и Санкт-Петербурге. Ежегодно ансамбль принимает участие в концертах по приглашению Постоянного представительства Республики Карелия в Москве. Коллектив активно участвует во многих общегородских и республиканских мероприятиях самого высокого уровня.

Улыбки, задор, искренность, легкость и удовольствие, с которыми артисты выступают, дарят зрителям неповторимую позитивную энергетику. Как говорят сами участники, «Степ» - это не только про танцы...Это про дружбу и поддержку! Про взаимовыручку и понимание! Про воспитанность и уважение!

05 июня 2025 г. в ДК «Машиностроитель» в 18.00 состоится юбилейный концерт ансамбля «15 лет любви к танцу».

Зрителей ждет настоящий праздник бального танца с самым современным техническим сопровождением — светодиодным экраном, фантастическим светом и объемным звуком.

Специальные гости программы - солисты Продюсерского центра «Фабрика грез»

заслуженный работник культуры Республики Карелия, супер-финалист «Голос 60+» Ирина Аникина, Андрей Соловьев, Владимир Ершов.

Билеты можно приобрести в кассе ДК «Машиностроитель» (наб.Варкауса, 11) и на сайте.

Справки по телефону: (8142) 70-33-35.

Фото: Яков Берлин

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