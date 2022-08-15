Аномальная жара установится в Карелии

Аномальная жара надвигается на Карелию. Температура воздуха будет на 7-9 градусов выше климатической нормы (норма от +14.4 до +15,1). Жара прогнозируется с 16 по 20 августа. МЧС региона распространило экстренное предупреждение.

Жарко будет по всей Карелии.

Жителей просят меньше находиться на улице в жару, снизить физические нагрузки, носить светлую одежду из натуральных тканей, проветривать помещения, купаться лишь в оборудованных местах, ограничить поездки на личном авто.

Также специалисты МЧС рекомендуют людям с сердечно-сосудистыми и легочными заболеваниями не пользоваться городским транспортом в жаркое время суток. Тем, кто принимает антибиотики, страдает онкологией или получает химиотерапию, категорически не рекомендуют находиться на солнце, поскольку некоторые лекарства повышают чувствительно кожи и можно заработать ожог. (фото unsplash.com, Pawel Czerwinski)