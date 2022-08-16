Андрей Мазуровский: «Дорожить культурой значит – создавать условия!»

Текст: Андрей Мазуровский

Узнал о выделении финансовых средств на улучшение условий жизни граждан, живущих в сельской местности, в рамках федерального проекта «Современный облик сельских территорий». Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение. К сожалению, Карелии в списке регионов – участников программы не оказалось. Жаль. Ведь средства пойдут, в том числе, и на обновление учреждений культуры.

Почему считаю это важным.

Если у села есть Дом культуры или клуб - у него есть перспектива, будущее. Слово «club» означает место, где собираются единомышленники. Самое активное время их создания и деятельности пришлось на послевоенное время. Часто даже в селах строились клубы или Дома культуры довольно помпезного внешнего вида, с колоннами, что по тем временам должно было подчеркивать значимость заведения. Менялись времена и постепенно с процессом урбанизации, упадком сельского хозяйства, закрытием совхозов, колхозов, а на севере – леспромхозов, стали потихоньку замирать и закрываться учреждения культуры. Тишина опустилась на некогда шумные заведения, и вечерами вместо залитых светом окон, их окутывала темнота.

А когда началась оптимизация, пошел процесс сокращения ставок работников на 20, 30, 50 процентов… Клубы постепенно прекращали свою работу и потихоньку умирали. Не было средств, чтобы их содержать, отапливать, ремонтировать.

Бесхозными помещениями занялись вандалы. За некоторыми помещениями присматривали. А кое-где делались и попытки вдохнуть жизнь в пустые стены. Конечно, чаще всего это делали пенсионеры, люди ответственные, но не имеющие соответствующего образования, да и часто физических сил для организации работы с населением.

А ведь на селе работник клуба должен был быть универсалом: и сценарий праздника написать, и участников найти, и народ созвать, и людей зажечь. Он должен обладать такой неуемной энергией и любовью к людям, чтобы им хотелось вечерами после тяжелой работы или занятий идти в клуб, наполняться этой энергией и радостью.

А ведь клубный работник еще должен хорошо знать историю своего края, истоки, обычаи, традиции. Уметь разглядеть таланты, помочь тем, кто ими обладает, раскрыть эти таланты. Не секрет, что такие люди на селе есть, и они на вес золота. Но вот дорожим ли мы этим золотым запасом?

К сожалению, нет. Дорожить - значит создавать условия, обеспечивать добротным жильем, достойной зарплатой, предоставлением материальных возможностей для творчества.

Благодаря развитию проектной деятельности, определенные проблемы удается решить: там крышу залатали, здесь стулья в зал приобрели или аппаратуру. Но это только тем, кому повезло выиграть проект и получить под него минимальные средства. А есть еще жизнь - постоянная, ежедневная, требующая необходимых средств, которых просто нет. Вот и жди новый проект, новый конкурс, и таких «ждущих» видимо-невидимо.

Сколько таких заброшенных, пустых, полусгоревших клубов стоит по селам Карелии… Стоят мертвыми памятниками, свидетельствующими о том, что культура всегда была, есть и, к несчастью, остается на остаточных принципах финансирования. На мои запросы к минкульту по поводу строительства учреждений культуры там, где они отсутствуют, ответ был таков: будут, как только появится в России типовой проект учреждения культуры. ФАПы типовые появились, а вот типовых проектов учреждений культуры пока не видел.

И плоды таковой политики налицо: ставшие уже взрослыми люди не умеют танцевать народные танцы, не знают народные песни, традиции. Корни постепенно засыхают, и вырастают люди, не помнящие своего родства, где уж тут говорить о любви к Отечеству. А ведь село всю жизнь держалось на трех китах - школа, клуб и медучреждение. Учителя, люди медицинской профессии и работники клубов всегда были образцом и носителями культуры. А теперь иногда бывает и такое: в сельском клубе проводим презентацию фильма, а в это время работник этого клуба на улочке у клуба курит и пьет из горлышка бутылки пивко со своим другом. В клубе соответствующая обстановка, грязно, засохшие цветы в старых кастрюлях, нескошенная трава перед входом и заросшая травой старая клумба. Вот уж, поистине, носитель - только не культуры, а полного махрового бескультурья.

К счастью, большая часть – это радеющие за дело специалисты. Именно такие вдохновили меня на финансовую поддержку проекта по культуре в Муезерском районе, суть которого состояла в конкурсе на самые интересные предложения.

За несколько лет многие смогли им воспользоваться и решить многие вопросы в области военно-патриотического воспитания, создании клубов по интересам в деревнях, приобрести швейные машинки для желающих заняться мастерством, восстановить почти забытые карельские танцы, внедрить в обществе культуру танца на улице… Кто-то смог пошить костюмы для коллектива, а кому-то удалось на эти средства закупить оборудование для художественных выставок и так далее. Я рад, что помог организаторам культурной жизни на селе реализовать некоторые их надежды.

Это в городах среди великого разнообразия каждый может выбрать свое, на селе такие возможности ограниченны, а значит и ценность предлагаемого возрастает. Считаю, что следует повернуться лицом к селу и тем, кто выполняет свою высокую миссию – нести культуру людям. Это благородное дело власть должна поддержать. // Фото: wirestock / freepik