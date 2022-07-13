Анатолий Цыганков о выборах: «Вышли многие, цели достигнет один»

Автор: Анатолий Цыганков

Политические партии выдвинули тринадцать кандидатов, но это вовсе не означает, что все они примут участие в выборах. Скорее даже большинство соискателей не смогут преодолеть муниципального барьера, навечно оставшись в анналах избирательной губернаторской кампании 2022 года в качестве «выдвинутых кандидатов».

Фильтрация

Избирком ждет подписи

Партии, чтобы зарегистрировать своего кандидата для участия в губернаторских выборах, необходимо принести в Центризбирком Карелии — вместе с набором других документов — 84 нотариально заверенных подписи представителей местной власти. И задача эта только кажется простой, на самом деле она почти нерешаемая для всех выдвинувшихся кандидатов, за исключением одного – Артура Парфенчикова, предвыборный штаб которого без труда соберёт 84 подписи. И тут не надо искать административного заговора против остальных кандидатов, их «подписная импотенция» вызвана объективными обстоятельствами. Чтобы преодолеть «муниципальный фильтр» у партии должны быть свои представители в органах местной власти, которые могли бы своими подписями поддержать их кандидатов на выборах, дав тем возможность зарегистрироваться в качестве кандидатов в губернаторы.

Места и слагаемые

А дальше начинается чистая арифметика, хотя и с политическими вводными. Органы местной власти представляют в республике 1517 депутатов и глав поселений. Казалось бы, без проблем можно было б эти мандаты по-братски поделить между выдвинувшимися кандидатами. Даже, если всех тринадцать соискателей пропустить на выборы, то и тогда достаточно им на всех 1092 подписей. Но правила арифметики тут не действуют. Потому что каждый сам за себя.

Политики в Карелии много – на выборы Главы заявились 13 претендентов

Легко преодолевается муниципальный барьер партией «Единая Россия», поскольку её представляют в органах местной власти 1185 депутатов и глав поселений («единороссы» контролируют 78% всех мандатов). Второй партией, которая по числу мандатов вроде бы способна преодолеть «муниципальный фильтр», это «Справедливая Россия - За правду», у которой в активе 82 мандата (5,4%). Но это допущение натыкается на непреодолимое для эсеров препятствие. Дело в том, что 84 подписи нужно собрать на территории не менее чем четырнадцати районов и городских округов. Такой депутатской грибницы эсеры не имеют. Как и не набирается у них из 84 подписей 24-х депутатов и глав, работающих в городских и районных советах и главами муниципалитетов (а это тоже обязательная норма).

Интерес в состязательности

В выборах должна быть интрига

А дальше и вообще линия отсечения проходит: у КПРФ в наличии — 38 мандатов (2,5%), у ЛДПР – 26 мандатов (1,7%). Первым недостаёт 46 подписей, вторым – 58. Ни тем, ни другим не попасть без посторонней помощи на губернаторские выборы (догадывайтесь: чьей помощи?). Имеется, правда, резерв в виде мандатов, которыми распоряжаются беспартийные депутаты и главы поселений (137 человек), но эта группа местных политиков чаще всего сориентирована на партию власти. Потому вход на губернаторские выборы для региональных партийных отделений возможен лишь при успешных их переговорах с «единороссами». А последние и сами заинтересованы в том, чтобы выборы были состязательными. Потому они ни только мешать не станут, но ещё и помогут некоторым из политических оппонентов преодолеть муниципальный фильтр и просочиться на губернаторские выборы.

И пролетарии, и буржуазия

Анатолий Цыганков

Традиционно в числе «приглашённых» к предвыборному столу фигурируют парламентские партии. В нашем случае это точно будут двое кандидатов: от КПРФ — Евгений Ульянов и от «Справедливой России-за правду» — Андрей Рогалевич. Не исключено, что жириновцы со своим кандидатом Александром Паккуевым не впишутся в льготный список участников. Но есть другие парламентские партии в Заксобрании Карелии, участие которых в предвыборной гонке никому не угрожает, а рисунок состязательности при этом сохраняется. Скорее всего, на выборы выйдут не более четырёх-пяти партий со своими кандидатами. Очень возможно, что среди них окажутся и представители буржуазного класса, типа капиталиста из «Партии роста» Дмитрия Фабрикантова, чья социально-классовая ориентация не угрожает ожидаемому победителю.

Читать продолжение на сайте автора