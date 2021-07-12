Американские ученые теперь могут видеть сквозь стены

Новую систему радиолокации придумали и воплотили ученые в Соединенных Штатах. Их разработка создает изображения объектов, которые либо находятся за стеной, либо двигаются с гиперзвуковой скоростью. Причем предметы можно видеть в режиме реального времени, пишет Nature Communications.

Радиолокационная система работает на основе микроволн определенной длины. Они легко могут проходить через препятствия. Например, через стены или пол. Так что идеи фантастов прошлого, похоже, стали явью.

У новой американской системы несколько передатчиков и очень чувствительный и мощный приемник.

Ее можно применять и в гражданских целях, но больше всего она пригодится военным. Например, чтобы отслеживать местоположение ракет противника. // Фото: podolsk.sminews