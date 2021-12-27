27 декабря 2021, 12:10
Политика

Адвокат Юрия Дмитриева уверен в его невиновности и обжалует приговор

Защитник приговоренного к 15 годам колонии историка не верит в объективность суда

После того, как Петрозаводский городской суд 27 декабря назначил Юрию Дмитриеву наказание в виде 15 лет лишения свободы, защитник историка дал комментарий. Виктор Ануфриев заявил, что будет обжаловать приговор.

Адвокат сказал, что убежден в невиновности своего подзащитного. Впрочем, по его словам, Юрий Дмитриев предвидел подобный итог.

Также адвокат заявил, что намерен ходатайствовать об отводе Верховного суда, так как не верит в его объективность.

Напомним, историка судили уже третий раз и признали виновными по всем статьям.

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новости Карелии
Петрозаводск
Юрий Дмитриев