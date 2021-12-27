Адвокат Юрия Дмитриева уверен в его невиновности и обжалует приговор

После того, как Петрозаводский городской суд 27 декабря назначил Юрию Дмитриеву наказание в виде 15 лет лишения свободы, защитник историка дал комментарий. Виктор Ануфриев заявил, что будет обжаловать приговор.

Адвокат сказал, что убежден в невиновности своего подзащитного. Впрочем, по его словам, Юрий Дмитриев предвидел подобный итог.

Также адвокат заявил, что намерен ходатайствовать об отводе Верховного суда, так как не верит в его объективность.

Напомним, историка судили уже третий раз и признали виновными по всем статьям.