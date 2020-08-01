75-летняя женщина пропала в Карелии

Отдел МВД России по Медвежьегорскому району продолжает поиски пропавшей без вести Якименко Людмилы Ивановны 1945 года рождения, жительницы Ленинградской области.

24 июля 2020 года примерно в 16 часов она вышла из дома в поселке Повенец Медвежьегорского района в неизвестном направлении.

Приметы: небольшого роста (156 - 158 см), худощавого телосложения, волосы седые вьющиеся средней длины, протезированная челюсть, сутулится.

Была одета: в футболку светло-болотного цвета с манжетами и воротом леопардовой расцветки, спортивные брюки черного цвета, белые туфли.

Может плохо ориентироваться в окружающей обстановке. Передвигается небольшими шагами, возможен тремор рук.

Всех, имеющих информацию о местонахождении разыскиваемой или видевших её 24 июля и позднее, полиция просит сообщать по телефону: +7-921-221-60-87, +7(81434) 5-65-33 или 02 (с мобильного – 102).