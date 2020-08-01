Вчера в Кривом Пороге сгорела квартира

31 июля в 8 часов 29 минут подразделения пожарной службы по Кемскому району были привлечены для ликвидации пожара в квартире жилого дома в поселке Кривой Порог по адресу ул. Кольцевая, д. 2.

В борьбе с огнем участвовали семь человек две единицы техники.

Пожар ликвидирован в 9 часов 10 минут. Несмотря на оперативную ликвидацию возгорания, огонь сильно повредил жилое помещение.