01 августа 2020, 11:55
Происшествия

Вчера в Кривом Пороге сгорела квартира

Пожарные Карелии побороли огонь, но жильцам это не сильно помогло

31 июля в 8 часов 29 минут подразделения пожарной службы по Кемскому району были привлечены для ликвидации пожара в квартире жилого дома в поселке Кривой Порог по адресу ул. Кольцевая, д. 2.

В борьбе с огнем  участвовали семь человек две единицы техники.

Пожар ликвидирован в 9 часов 10 минут. Несмотря на оперативную ликвидацию возгорания, огонь сильно повредил жилое помещение.

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Карелия
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