01 августа 2020, 11:55
Вчера в Кривом Пороге сгорела квартира
Пожарные Карелии побороли огонь, но жильцам это не сильно помогло
31 июля в 8 часов 29 минут подразделения пожарной службы по Кемскому району были привлечены для ликвидации пожара в квартире жилого дома в поселке Кривой Порог по адресу ул. Кольцевая, д. 2.
В борьбе с огнем участвовали семь человек две единицы техники.
Пожар ликвидирован в 9 часов 10 минут. Несмотря на оперативную ликвидацию возгорания, огонь сильно повредил жилое помещение.