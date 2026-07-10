5 мая фестиваль «Онего-Классик» откроет общедоступный концерт

Посетить концерт «Современники. Брамс – Чайковский» возможно по весьма демократичной цене

Концерт-открытие XI Международного фестиваля искусств «Онего-Классик», который пройдет в большом зале Карельской филармонии 5 мая, представит петрозаводским меломанам Симфонию №4 Иоганнеса Брамса и переложение для оркестра всеми любимого альбома Петра Чайковского «Времена года». Концерт так и называется: «Современники. Брамс – Чайковский».

Первый концерт фестиваля организаторы решили сделать общедоступным. Любой желающий может насладиться звучанием музыки величайших симфонистов Европы XIX века, заплатив за билет достаточно демократическую цену – 300 рублей.

Вообще, история общедоступных концертов в России началась 163 года назад и тесно связана с Московским отделением Русского музыкального общества, возглавлял которое пианист-виртуоз, дирижер, основатель московской консерватории Николай Рубинштейн. Он и известный меценат князь Николай Трубецкой занимались продвижением таких концертов. В современной России форма общедоступных концертов начинает возрождаться: лучшие музыкальные коллективы на лучших концертных площадках страны исполняют популярные классические произведения для слушателей, заплативших за билет совсем небольшие деньги. Поэтому логично, что открытие фестиваля «Онего-Классик», собирающего на сцене Карельской филармонии артистов экстра-класса, представляющего публике уникальные программы, стал общедоступным.

Однако, искушенных меломанов не мог не удивить выбор программы, и вот почему: нельзя не вспомнить об откровенно неприязненном отношении Чайковского к творчеству Брамса. После его встречи с Брамсом в Германии, хорошо отозвавшись о немецком симфонисте как о симпатичном человеке, Петр Ильич не изменил своего мнения о его музыке. Странно все это и непонятно, но тем интереснее будет услышать музыку двух композиторов в одном концерте.

Примечательно и то, что насладиться Брамсом и Чайковским будем возможно в преддверии дня рождения обоих гениев. И Петр Ильич и Иоганнес родились 7 мая.

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