Оплата интернет-покупок через через SberPay Online увеличилась вдвое

В марте прошлого года жители региона потратили со SberPay Online 7 млн рублей, а в этом году – уже 27 млн рублей. Доля онлайн-платежей теперь составляет почти 40% против 20% в 2022 году.

Оплачивать покупки просто – при оформлении покупки нужно нажать на зелёную кнопку SberPay. Тогда не придётся вводить данные карты на сайте магазина, а подтвердить оплату можно будет в приложении СберБанк Онлайн.

Статистика показывает, что практически каждый второй житель Карелии, совершая покупки в Интернет магазинах, пользуется сервисом SberPay. Мы видим, что люди всё чаще идут в интернет за любыми покупками – от еды до ботинок. К развитию онлайн-ритейла приложила «руку», безусловно, и пандемия – тогда произошел настоящий бум в этой сфере. Но и по итогам 2022 года и первому кварталу 2023 года мы видим, что тренд сохраняется. Объем покупок через терминалы Сбербанка в 2022 году составил 56 млрд рублей. Это на 6 млрд больше, чем в 2021 году. Частные клиенты практически любую финансовую операцию могут провести без визита в офис – через приложение или личный кабинет. Сейчас, к примеру 8 из 10 потребительских кредитов оформляются онлайн,

- сообщил управляющий Карельским отделением ПАО Сбербанк Константин Бугрим.