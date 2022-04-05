40 миллионов! Почему детсадам в Кондопоге всегда не хватает денег

Текст: Георгий Чентемиров

Кондопожские власти прогнозируют очередной дефицит средств на дошкольное образование. Сейчас деньги есть, но в сентябре на выплату зарплат не будет хватать примерно 40 миллионов рублей.

Трудности с финансированием кондопожских детсадов — хронические. Как поясняют работники сферы образования, проблема нарастала постепенно: количество детей год от года уменьшалось, денег на них тоже выделяли меньше, и дефицит компенсировал местный бюджет. Однако зарплаты постепенно росли, и в один “прекрасный” момент дефицит превратился в зияющую дыру. Так, в конце 2020 года на зарплаты педагогам Кондопожского района не хватало 64 миллиона рублей.

Решить вопрос хотели с помощью масштабных сокращений. По данным профсоюзного лидера Татьяны Манасиной, только в прошлом году под сокращение попали около 130 человек, и это не считая тех, кто уволился самостоятельно. В этом году сэкономить попытались за счет сокращения времени работы детсада “Колосок” — с 10,5 до 10 часов в день. Однако эта затея провалилась. Сперва возмутились родители, а потом и надзорные органы. Что еще можно оптимизировать, непонятно.

"Раньше, может, и были перегибы, но сейчас все под завязку. Когда-то было два воспитателя на группу, теперь — три воспитателя на две группы. Есть те, кто работает не на полную ставку — на 0,8 или даже на 0,75 ставки, — хотя по факту выполняют ту же работу. Воспитатели теперь бегают из группы в группу, это очень неудобно, в том числе для детей. Когда мы начинаем возмущаться, нам в пример приводят японскую систему: там якобы каждую неделю в группе новый взрослый, чтобы дети социализировались",

— говорит Татьяна Манасина.

Наш собеседник в системе образования Кондопожского района, пожелавший остаться неизвестным, рассказал, что руководителям учреждений никак не мотивируют требования оптимизации и даже не говорят, сколько денег не хватает муниципалитету.

— Нам никогда не приходит никаких документов, никакого обоснования. Просто дают варианты оптимизации, — говорит специалист. — Я считаю, это абсолютно неправильно: спускать сверху указания без объяснений.

— У районных чиновников один ответ: денег нет, останетесь без зарплаты. Говорят: какие ваши варианты? Как будто это мы должны искать выход из ситуации! — возмущается Татьяна Манасина.

Детей мало. Денег тоже

"Когда наступит сентябрь, мы опять недосчитаемся детей по прогнозу, потому что нет у нас заявлений [на поступление в детсад]. Мы видим, что не хватит нам средств до конца года, потому что изменится контингент, и будет доведено меньше средств субвенции. Это около сорока миллионов",

— сообщил глава администрации района Виталий Садовников. — Министерство образования нам поможет, но они не смогут нам выделить больше, чем положено нормативом. Мы из местного бюджета всегда доплачиваем. В прошлом году тоже дофинансировали заработную плату. А мы считаем, что эти деньги могли бы пойти на материально-техническую базу.

В российском образовании уже давно действует подушевое финансирование: деньги приходят на конкретного обучающегося. Казалось бы, дефициту взяться неоткуда, однако выделение средств ограничено множеством нормативов. Депутат Заксобрания Эмилия Слабунова уверена, что для Кондопоги эти нормативы посчитаны неверно.

— Достаточность норматива нужно проверять. Не бывает такого, чтобы из года в год идут бесконечные оптимизации, и все равно каждый год денег не хватает, — говорит Слабунова. — Просто выделяют деньги по остаточному принципу, чтобы зарплаты дотянуть до нужных значений, и всё.

"Нормативы эти очень непрозрачны, непонятно откуда берутся, как начисляются, — соглашается Татьяна Манасина. — У нас есть логопедические группы, они очень дорогие, там воспитателей больше, логопед работает. А норматив — чуть ли не такой же, как на обычных детей!"

— Нас сравнивают с Петрозаводском. Но если сад старый, и в группе, к примеру, два унитаза, 25 детей никак туда не взять. Тут же прибежит Роспотребнадзор, и директора оштрафуют, — говорит специалист.

Как напомнила Слабунова, проблему недостаточного финансирования пытались переложить на детский сад, организовав там проверки. Были выявлены какие-то незначительные нарушения, которые были совершенно несопоставимы с размерами дефицита. “Там нет никаких излишеств”, — подчеркнула Слабунова.

— По учреждению вообще нет нареканий. Мы эти деньги никуда не можем по своей воле распределить, это невозможно, — соглашается профсоюзный лидер Манасина. — В субвенцию должна входить и методическая литература, и игрушки, и мебель, но ничего не приобретается, денег нет.

— Деньги доводят сверху, и средства расходуются ровно так, как указано. Детский сад — казенное учреждение, живущее по смете, — поясняет работник сферы образования района. — Поиск нарушений — это хватание за соломинку.

Все хорошо, но со скандалом

По информации Эмилии Слабуновой, дефицит средств на зарплаты бюджетникам есть и в других районах Карелии, и исчисляется он миллионами. В Кондопоге же счет идет на десятки миллионов. В Министерстве образования Карелии, впрочем, призывают не волноваться.

"Рано говорить о недофинансировании. Год только начался, субвенция предусмотрена в полном объеме, — заявил “ПТЗ говорит” министр образования Роман Голубев. — Я напомню, что в прошлом году они полностью закрыли зарплату, причем за счет республиканских денег. Бить тревогу просто странно".

Однако потом министр уточнил, что финансирование зависит от наполняемости садов: если контингента “не хватает”, требуемая сумма может и не прийти. Именно это, как говорил Виталий Садовников, ждет Кондопожский район, когда часть дошкольников уйдет, а на их место, как ясно уже сейчас, придет меньше детей.

В разговоре с журналистом Садовников попытался сгладить остроту проблемы и донести противоречивую мысль: на самом деле деньги как бы есть. Просто их не хватает. Что же касается оптимизации, то она позволяет сконцентрировать ресурсы: закрыли полупустой корпус — сэкономили деньги на его содержание — закупили что-нибудь нужное для другого корпуса.

Правда, остается открытым вопрос: до каких пределов нужно оптимизировать систему образования, чтобы денег хватало уже без оговорок? Наш анонимный собеседник сказал, что одна из предлагаемых чиновниками мер оптимизации — приостановка деятельности. А что, хороший выход. Если садик не работает, то и содержать его не надо. Сплошная экономия. // Фото: Pixabay