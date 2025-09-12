12 сентября 2025, 11:12
34-летняя женщина-водитель травмирована на трассе «Сортавала»
Два автомобиля столкнулись в минувший четверг в Карелии
фото Госавтоинспекция Карелии
Днем 11 сентября в Сортавальском округе в результате столкновения двух легковых автомобилей пострадала женщина.
Дорожный инцидент произошел в 14:05 на 560 километре трассы «Сортавала», сообщили в Госавтоинспекции Карелии. Судя по всему, один из водителей не соблюдал дистанцию и в итоге врезался в машину, которая была впереди. Досталось 34-летней женщине-водителю автомобиля «Фольксваген». Ее как раз «догнал» автомобиль «Лада».
