3 июня часть Петрозаводска останется без горячей воды

Горячую воду отключат в ряде домов столицы Карелии в пятницу. Воды не будет несколько дней. Коммунаьщики планируют успеть выполнить работы на магистральных сетях.

Воду начнут отключать в полдень 3 июня, а включить обещают до 06:00 6 июня. Горячей воды не будет в домах жителей Сулажгоры, Октябрьского (ограниченный улицами Достоевского и Ленинградской, Первомайским проспектом и улицей Шотмана), центра (ограниченный улицами Еремеева, Дзержинского и проспектом Карла Маркса), а также в ряде домов Первомайского района (в районе улиц Шотмана, Первомайского проспекта, улиц Железнодорожной и Краснофлотской).



Параметры горячей воды снизят на Зареке, Голиковке, Кукковке, в Железнодорожном районе. Мэрия опубликовала перечень домов, попадающих в зону отключения. (фото pexels.com, Pixabay)